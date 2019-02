Brexit: secretário de Estado de Theresa May demite-se

O secretário de Estado da Agricultura britânica George Eustice, apresentou a sua demissão como forma de protesto sobre um eventual adiamento do Brexit, numa carta enviada à primeira-ministra Theresa May, e divulgada pelo jornal ‘The Guardian’ esta quinta-feira.

Esta possibilidade surgiu através da aprovação de uma extensão do Artigo 50 (no qual um Estado soberano poderá notificar a União Europeia acerca da sua intenção de abandonar a instituição, obrigando-a, por outro lado, a negociar um tratado de saída com o Estado membro em causa), no Parlamento inglês, depois da hipótese ter sido colocada em cima da mesa por parte Theresa May, que indicou que irá propor o tema a votação caso o seu acordo e a hipótese de uma saída sem acordo sejam ambas chumbadas pelo Parlamento.

“Temo que os desenvolvimentos desta semana levem a uma sequência de ventos que culminem com a União Europeia a ditar os termos de uma extensão e na humilhação final do nosso país”, escreveu George Eustice. Isto porque, o secretário de Estado, votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, por querer estar “livre para participar no debate crítico que se desenrolará nas próximas semanas”.

Neste documento, George Eustice salienta ainda que Theresa May, tem sido “boicotada por aqueles que no Parlamento recusam-se a respeitar o resultado do referendo”, e garantiu vai votar a favor do acordo de Theresa May, já que a primeira-ministra sempre mostrou “um compromisso para conseguir uma reconciliação” no país.