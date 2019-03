Bright Partners vai recrutar 20 colaboradores em 2019

A consultora Bright Partners anunciou a contratação de duas dezenas de novos colaboradores para funções de gestor de projeto para responder à “crescente necessidade de profissionais qualificados” na gestão de transformações nas empresas clientes. Segundo o informação divulgada, as funções procuradas são: .Net Developer, Project Manager, IT Project Manager e Senior Project Manager.

“As posições disponíveis envolvem a gestão de projectos transversais em organizações de vários sectores de actividade, nomeadamente, retalho e distribuição, banca e seguros, indústria, saúde e sector tecnológico”, referiu João Virott da Costa, managing partner da Bright Partners.

O processo de recrutamento será dinamizado pela Bright Talents, a mais recente unidade do grupo português dedicada aos Recursos Humanos. Além de serviços de Talent Search e Talent Management, esta organização de caça-talentos apoia as empresas clientes no destacamento, durante um determinado período temporal, de Interim Project Managers com experiências adequadas às respectivas necessidades específicas, à tipologia dos projectos e à cultura da organização.