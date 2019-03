Brisa reconhecida pelo Governo como “Empresa Familiarmente Responsável”

A certificação do Grupo Brisa (10 empresas), como empresa familiarmente responsável, foi entregue a Pedro Rocha e Melo pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, no campus da Nova SBE de Carcavelos.

A Brisa aderiu em 2016 ao programa de certificação da Fundación MásFamilia, que criou a certificação “efr” – Empresas Familiarmente Responsáveis, que reforça a conciliação entre as esferas laboral e familiar. O processo foi concluído em 2018 e hoje a Brisa recebeu o respetivo certificado, durante a conferência “Desafios à Conciliação Família-Trabalho”, no campus da Nova SBE, Carcavelos.

Em Portugal, a certificação é co-emitida pela Fundación MásFamilia em parceria com a ACEGE, Associação Cristã de Empresários e Gestores.

“O Grupo Brisa assume a valorização das pessoas, do emprego e da família como pilares da sua ação, considerando essencial que os colaboradores se identifiquem com os seus valores – Ética, Inovação, Excelência e Pessoas – e se sintam realizados por, em equipa, criar valor para a organização, para si e para a sociedade”, diz a empresa do Grupo Mello.

Pedro Rocha e Melo, vice-presidente da Brisa, recordou, a propósito, que “as empresas são feitas, em primeiro lugar, por pessoas e a gestão tem um papel a desempenhar na promoção de uma vida plena e equilibrada dos seus colaboradores. Para a Brisa, a certificação EFR+ é um incentivo a continuar a trabalhar nesse sentido”.

O ano de 2018 “foi especial, para a Brisa, na sustentabilidade aplicada à gestão de pessoas, com a conclusão deste processo de certificação pela norma “entidade familiarmente responsável”, bem como pela sua participação no Inclusive Community Forum da Nova SBE, um programa de inclusão de pessoas com deficiência”, diz a nota.

“Em 2018, nasceu também o programa Brisa +Vida, que sistematiza todo o trabalho realizado nesta área, e materializa a política de conciliação e os alicerces para o seu desenvolvimento”, adianta a empresa que é dona das concessionárias de autoestradas.