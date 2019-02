Britânica Harrods escolhe Farfetch para criar plataforma de comércio online

A tecnológica Farfetch foi a empresa escolhida para implementar na Harrods uma plataforma global de e-commerce. A empresa com ADN português, ligada à indústria da moda de luxo, estabeleceu uma parceria com a loja de departamento de Londres que permitirá criar uma ferramenta de comércio online já no próximo ano, através da tecnologia Black & White Solutions.

A loja britânica, que é passagem obrigatória para muitos dos turistas que visitam a capital de Inglaterra, irá ter acesso à unidade de negócio de white-label da Farfetch, com o intuito de criar uma nova oferta digital multi-canal para as suas marcas e retalhistas, que passarão a ter mais formas interagirem os seus clientes.

“A Harrods é conhecida pela sua exemplar abordagem ao apoio ao cliente e à filosofia da «arte do possível». Pode ser extremamente difícil atingir o mais alto nível de apoio ao cliente no mundo digital, e foi por isso que a Harrods decidiu fazer esta parceria com a Farfetch Black & White Solutions”, assegura o empresário português José Neves, fundador e da CEO da Farfetch, em comunicado.

De acordo com a informação veiculada pela Farfetch esta terça-feira, a Harrods vai continuar a gerir e a operar as compras no website e continuará a ser responsável pela área de marketing, relações comerciais e estratégia de produto, conteúdo criativo e editorial e serviços de apoio ao cliente.

Segundo Michael Ward, diretor geral da Harrods, o acordo com esta empresa de e-commerce tem como objetivo “fornecer um serviço online à imagem” da loja de departamento londrina, à semelhança do que acontece nos estabelecimentos comerciais físicos. “Há mais de 170 anos que a Harrods fornece aos seus clientes serviços do mais elevado nível, e nunca deixou de investir para poder entregar este nível em todas as áreas de negócio”, garante, na nota conjunta.