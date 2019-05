British Steel: aço britânico entra em colapso e coloca 25 mil postos de trabalho em risco

A British Steel entrou num colapso financeiro, colocando em risco 25 mil postos de trabalho, segundo revela a “Sky News” esta quarta-feira. O Governo britânico já tinha emprestado 136 milhões de euros no início do mês para cobrir os custos do carbono na União Europeia (UE).

A British Steel estava a tentar obter um resgate adicional de 34 milhões de euros enquanto a empresa lida com a interrupção dos seus negócios devido ao Brexit e a ameaça representada pelo aço mais barato vindo da China. O secretário dos Negócios, Greg Clark, confirmou que o financiamento adicional foi recusado depois de ser avisado de que o pagamento iria quebrar as regras da UE sobre o auxílio estatal.

Um porta-voz de Greg Clark, afirma que”a prioridade imediata após a minha nomeação como liquidante da British Steel é continuar a operação de forma segura. Sei que é um momento difícil para os funcionários da empresa e quero agradecer-lhes pela sua cooperação.

O responsável referiu ainda que “a empresa em liquidação continua a comercializar e a fornecer aos seus clientes, enquanto eu considero opções para este negócio. Os funcionários foram pagos e continuarão a ser empregados”.