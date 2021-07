O presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, sublinha, em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, que, nas últimas décadas se tem assistido a um aumento expressivo da área e da produção da cereja da região, acompanhado por uma progressiva profissionalização do sector. O autarca revela que no PDR2020 foram aprovados 2.840 projetos com investimentos na plantação de cerejeiras ou ligados a esta espécie com um valor elegível de mais de 15 milhões de euros e um apoio público de perto e 7,5 milhões de euros.