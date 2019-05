‘Broker’ britânica Infinox entra em Portugal com plataforma própria de negociação

A Infinox, corretora britânica de contratos por diferença (CFD), anunciou esta quarta-feira a entrada no mercado português com a abertura de escritório em Lisboa. A empresa, criada em 2009 por Robert Berkeley, referiu em comunicado que planeia oferecer um serviço de corretagem premium, dando aos investidores acesso a vários mercados globais, ativos e instrumentos financeiros, com custos reduzidos.

A Infinox adiantou que decidiu contratar Tiago da Costa Cardoso, que, foi analista na corretora XTB durante vários anos, como responsável regional para a Península Ibérica e irá liderar uma equipa de analistas especializados.

“Queremos ajudar os investidores a atingirem os seus objetivos financeiros e as suas ambições pessoais, através de um serviço premium, transparente e fiável, e oferecendo produtos dinâmicos e competitivos”, afirmou Costa Cardoso, no comunicado.

Com uma plataforma de negociação própria, os investidores vão poder negociar CFD de Ações, índices, forex, matérias-primas, criptomoedas entre outros ativos e instrumentos financeiros, sublinhou a empresa. “Através de uma conta, o investidor tem acesso a vários mercados globais, a vários ativos e instrumentos financeiros, com custos reduzidos, e a uma tecnologia de ponta traduzida em várias plataformas de negociação, incluindo a própria plataforma da Infinox: a IX Trader”.

A Infinox explicou que conta com a autorização e regulação quer da britânica Financial Conduct Authority (FCA) quer da portuguesa Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para operar como intermediário financeiro.

A Infinox frisou que foi considerada, em 2018 e pelo segundo ano consecutivo, uma das 100 empresas britânicas tecnológicas privadas com maior crescimento de vendas nos últimos três anos, ao surgir na 15ª posição no ranking ‘Tech Track 100.