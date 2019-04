Bruno Pinto Basto Bobone preside à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa desde 2005, e é a oitava geração da sua família a liderar esta estrutura de apoio ao mundo empresarial. Um dos maiores projetos que promoveu foi o estudo “Hypercluster da Economia do Mar”, elaborado sob a orientação do ex-ministro das Finanças, Ernâni Lopes, que veio dar origem ao Fórum Empresarial da Economia do Mar. Esta quinta-feira realizou em Lisboa o ‘Growth Forum 2019’, a primeira iniciativa de um forum empresarial português, com participação de gestores globais, promovida pela CCIP. Entre as “queixas” que dirige ao Governo está a “falta de estratégia para as empresas portuguesas” e a “subjugação da política do Governo à liderança do ministro das Finanças”, que considera “um erro”. Defende maior visibilidade para o ministro da Economia, que é quem “deveria definir uma estratégia para as empresas e para o país”.

O Growth Forum 2019 surgiu para incentivar um aumento da internacionalização das empresas portuguesas?

Surgiu por várias razões. Portugal está neste momento num ponto em que tem que assumir a sua estratégia para o futuro. Estão a ocorrer alterações muito significativas que causam uma instabilidade enorme na nossa relação com a União Europeia, ao mesmo tempo que assistimos ao processo do Brexit, e que a nossa relação com os PALOP também está em evolução. Portanto, é o momento para desenhar uma estratégia, numa altura em que o mercado de Portugal é o mundo.

