Bruxelas apela ao envolvimento de mais apoiantes no combate à preservação da biodiversidade

No dia em se celebra o Dia Mundial da Vida Selvagem, a Comissão Europeia reiterou o seu apelo a todas as instituições mundiais para que se façam ouvir, a fim de criarem uma dinâmica favorável à natureza e ajudarem a convencer mais governos a serem ambiciosos. O apelo foi feito como antecipação à 15.ª reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CdP 15) que se realiza ainda este ano.

Neste dia, o executivo comunitário realça que, exatamente um ano depois de ter lançado a coligação mundial “Unidos pela Biodiversidade”, mais de 200 instituições de todo o mundo subscreverem ao movimento, tendo a própria Comissão aderido à coligação intergovernamental “Coligação de Elevada Ambição para a Natureza e as Pessoas”, lançada na Cimeira Um Planeta em janeiro deste ano que tem como objetivo apoiar ativamente a meta de preservar, pelo menos, 30% da terra e do mar até 2030.

O vice-presidente executivo responsável pelo Pacto Ecológico Europeu relembrou esta quarta-feira que a humanidade está em “risco de perder quase um milhão de espécies”, considerando esta perda como uma “ameaça direta para a nossa saúde e bem-estar, dado que dependemos totalmente da complexa rede de vida do planeta”.

Frans Timmermans salienta, assim, ser “urgente restabelecer o equilíbrio na nossa relação com a natureza e inverter a perda de biodiversidade”.

O Dia Mundial da Vida Selvagem e da Natureza foi introduzido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo “promover a consciencialização sobre a multiplicidade de benefícios que a conservação da fauna e da flora do planeta proporciona às pessoas.”.

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou este dia devido à efeméride que se assinala: no dia 3 de março de 1973 foi assinada, em Washington, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção. Esta convenção ficou conhecida (de forma bem mais abreviada) como Convenção de Washington com o objetivo claro de lutar contra os crimes praticados contra a vida silvestre, que tinham (e continuam a ter) impactos extremamente negativos do ponto de vista económico, ambiental e social.

A Comissão Europeia adotou no ano passado, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, a Estratégia de biodiversidade da UE, que visa colocar a biodiversidade da Europa numa trajetória de recuperação até 2030.

O executivo comunitário afirma estar “empenhada em criar uma rede mais vasta, a nível da União Europeia, de áreas protegidas geridas de forma eficaz, que abranja 30 % da superfície terrestre e 30 % dos mares, com um terço desta área estritamente protegido”, estando, atualmente, a elaborar critérios de orientação para o estabelecimento dessas áreas.