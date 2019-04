Bruxelas atribui 13,7 milhões a duas PME tecnológicas portuguesas

A Comissão Europeia anunciou hoje, dia 12 de abril, que irá financiar duas PME portuguesas através do programa comunitário Horizonte 2020.

Segundo o comunicado da REPER – Representação em Portugal da Comissão Europeia, Bruxelas anunciou hoje que iria apoiar 277 pequenas e médias empresas (PME) de 25 países selecionadas para financiamento no âmbito da última ronda do Instrumento PME CEI, financiado pelo programa Horizonte 2020 da responsabilidade do Comissário europeu Carlos Moedas, responsável pela investigação, ciência e inovação.

“Estas empresas receberão, no total, um montante de 13,7 milhões de euros para partilhar entre os seus projetos, de modo a colocarem mais rapidamente as suas inovações no mercado”, avança o referido comunicado.

Entre elas, destacam-se duas empresas portuguesas: a GSYF, das Caldas da Rainha, que foi distinguida com um projeto de uma nova tecnologia para a produção eletroquímica eficiente de gás natural sintético, o que permite armazenar energia mais facilmente do que na rede elétrica.

Por seu turno, a Vetherapy, de Coimbra, destacou-se com um projeto que disponibiliza terapias à base de células estaminais e produtos regenerativos em aplicações veterinárias, de uma forma fácil, pronta a utilizar e pouco dispendiosa.

“Cada uma destas empresas receberá, assim, 50 mil euros para poderem investir no desenvolvimento do respetivo plano de negócios”, avança o referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “outros exemplos de projetos selecionados são o primeiro banco de veículo dobrável a nível mundial, um sistema de monitorização por satélite de incêndios florestais, um teste rápido para a despistagem do cancro da mama, um carregador inteligente para dispositivos móveis, um sistema de controlo rápido para detetar a presença de acrilamida nos alimentos, modelos 4D de ‘drones’, uma plataforma de ‘software’ baseada em inteligência artificial e uma plataforma de deteção e prevenção da ciberviolência”.

Ao abrigo deste programa, as empresas receberão aconselhamento gratuito e serviços de ajuda na aceleração dos respetivos negócios.

“A maioria das empresas selecionadas para financiamento pertence ao domínio das tecnologias da informação e da comunicação (TIC), da saúde e da engenharia. Espanha foi o país que registou o maior número de beneficiários (46), seguida da Suíça (23) e da França (22)”, acrescenta o comunicado da Comissão Europeia.

Bruxelas recebeu 2.822 propostas até à data-limite de 13 de fevereiro ao abrigo da Fase I do Instrumento para as PME, que prevê subvenções no montante de 50 mil euros para o desenvolvimento do plano de negócios.

“O Instrumento para as PME faz parte do projeto-piloto do Conselho Europeu de Inovação (EIC), que apoia inovadores, empresários, pequenas empresas e cientistas de alto nível, com oportunidades de financiamento e serviços de aceleração. O projeto-piloto reforçado do EIC foi lançado em 18 de março; a partir de 5 de junho de 2019, o Instrumento Europeu para as PME (EIC) passará a designar-se ‘piloto de aceleração’ do EIC e terá a possibilidade de apresentar um pedido de subvenção ou subvenção e financiamento de capital próprio”, conclui o comunicado em causa.