Bruxelas continua a pressionar AstraZeneca para entregar 400 milhões de vacinas no primeiro trimestre

A União Europeia continua em desacordo com a AstraZeneca depois da farmacêutica anglo-sueca ter rejeitado as exigências de que a fábrica no Reino Unido começasse a produzir mais vacinas para que a encomenda prevista de 400 milhões de doses para o bloco europeu fosse concretizada.

A origem da disputa é a decisão da AstraZeneca de priorizar o Reino Unido na entrega das vacinas após uma falha de produção na fábrica na Bélgica, algo que a Bruxelas considera ser uma quebra de contrato assinado em junho, três meses depois do contrato assinado com o governo de Boris Johnson. Embora os dois lados se tenham reunido esta quarta-feira à noite, o conflito mantém-se.

“Lamentamos a progressiva falta de clareza em relação às datas de entrega e pedimos um plano claro por parte da AstraZena para a entrega rápida das vacinas que reservámos para o primeiro trimestre”, disse a comissária da Saúde europeia Stella Kyriakides à “Bloomberg” momentos após a reunião com o CEO da farmacêutica.

Este atraso, além de comprometer o processo de vacinação nos vários países europeus, também potencia uma disputa legal com a Comissão Europeia e os 27 governos que aceitaram receber as vacinas da AstraZeneca. Para Portugal, esperava-se que a farmacêutica enviasse no primeiro trimestre cerca de 1,4 milhões de doses.

Comparativamente ao Reino Unido e Estados Unidos, a União Europeia situa-se muito atrás no processo de vacinação. Feitas as contas, existem apenas 2,3 doses de vacina contra a Covid-19 para cada 100 pessoas no bloco europeu, enquanto que Boris Johnson garantiu 7,8 e Donald Trump, enquanto era ainda presidente, assegurou 11,4.

O presidente da AstraZeneca, Pascal Soriot, numa entrevista divulgada esta quarta-feira, entende que a farmacêutica não tem quaisquer obrigações para com a UE, e que o acordo entre as partes determina apenas que a AstraZeneca se compromete em “fazer o seu melhor” para distribuir as vacinas. Soriot argumenta ainda que o Reino Unido se adiantou a Bruxelas na compra das vacinas, em três meses, pelo que a Europa terá de esperar pela sua vez. O Reino Unido aprovou a vacina da AstraZeneca em dezembro, ao passo que a Agência Europeia do Medicamento só deverá dar luz verde ao fármaco esta sexta-feira.

“Não nos comprometemos com a União Europeia, já agora. Não temos nenhum compromisso com a Europa. Dissemos que íamos fazer os melhores esforços. A razão por que digo isto é porque na altura, a Europa queria mais ou menos as mesmas quantidades de vacinas que o Reino Unido, embora o contrato tenha sido assinado três meses mais tarde [junho]. Nós dissemos “ok, vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar, mas não nos podemos comprometer contratualmente porque estão três meses atrasados em relação ao Reino Unido”, explicou o responsável.”

Enquanto as tensões escalam em Bruxelas, em Londres o primeiro-ministro diz que a escassez de vacinas entre os 27 “é realmente um assunto para nossos amigos da UE e as empresas envolvidas” e que “estamos muito confiantes nos nossos contratos e no nosso fornecimento”.

“Estamos a viver uma pandemia. Perdemos pessoas todos os dias”, afirmou a comissária numa conferência de imprensa, momentos antes da reunião. “As farmacêuticas e os produtores de vacinas têm a obrigação moral, social e contratual de cumprir as responsabilidades. A ideia de que a empresa não é obrigada a fornecer as vacinas porque assinámos um contrato que prevê que a empresa faça o seu ‘melhor esforço” não é correta nem aceitável”, destacou Kyriakides.

Bruxelas defende que o acordo assinado no verão passado com a AstraZeneca, no valor de 336 milhões de euros, tinha como objetivo assegurar a capacidade de produção das vacinas, mesmo antes de estas receberem luz verde por parte da Agência Europeia do Medicamento. “Não serem capazes de assegurar a produção vai contra o espírito do nosso acordo”, sublinhou Stella Kyriakides.