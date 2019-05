Bruxelas continua a ver economia portuguesa a crescer 1,7% este ano

Nem mais otimista, nem mais pessimista. A Comissão Europeia (CE) mantém as projeções de crescimento da economia portuguesa para este ano. Nas previsões de primavera, divulgadas esta terça-feira, o executivo comunitário estima um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,7% este ano, tal como na análise de fevereiro.

“Espera-se que a expansão económica continue a um ritmo moderado, apesar de uma contribuição das exportações líquidas, devido à força do consumo privado e do investimento. O desemprego deve continuar a cair, mas a um ritmo mais lento”, explica Bruxelas.

As estimativas da CE continuam, no entanto, abaixo da meta revista pelo Governo no Programa de Estabilidade 2019-2023 e enviado para Bruxelas a 15 de abril. O Executivo vê atualmente a economia nacional a expandir 1,9%, menos 0,3 pontos percentuais do que o valor inscrito no Orçamento do Estado para 2019.

Também para 2020 a projeção sobre o crescimento do PIB diverge. Bruxelas continua a manter a estimativa de 1,7%, enquanto o Governo prevê um crescimento de 1,9%.

“Os riscos para este cenário [de projeção] surgem no lado negativo devido à incerteza persistente que envolve o ambiente externo”, justifica o relatório.

A CE explica ainda que prevê que o crescimento do consumo privado abrande ligeiramente. Em relação à criação de emprego, a comissão referiu que superou o crescimento do PIB em 2018 pelo segundo ano seguido, mas sublinhou que desacelerou no final desse ano e no início deste, uma tendência que irá continuar.

Já o investimento “deverá aumentar gradualmente ao longo do horizonte de previsão”, na sequência do esperado fortalecimento da procura externa e absorção de fundos da UE. No entanto, o comércio externo líquido deve pesar sobre a atividade económica.

Relativamente à inflação em Portugal, Bruxelas estima que se fixe em 1,1% este ano, que compara com os 1,3% previstos em fevereiro. Já para o próximo ano mantém as projeções e prevê que acelere para 1,6%.