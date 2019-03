Bruxelas multa Nike em 12,5 milhões de euros

A marca americana Nike foi multada em 12,5 milhões de euros por bloquear vendas transfronteiriças de mercadorias de alguns dos clubes mais conhecidos da Europa, segundo a agência Reuters.

A Comissão Europeia afirmou que a Nike realizou práticas ilegais entre 2004 e 2017, relacionadas com mercadorias do FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter de Milão, AS Roma e a Federação Francesa de Futebol.

Para aplicar a sanção de 12,5 milhões de euros, a União Europeia focou-se no papel da Nike como licenciador por fazer e distribuir mercadoria licenciada com as marcas de um clube e não com as suas marcas registadas. A multa surgiu depois de uma investigação de dois anos, que começou em 2017, desencadeada por um inquérito sobre o comércio online nos países da União Europeia, que pretende impulsionar este tipo de comércio e o crescimento económico.

“São muitos os aficionados que desejam os produtos, como lenços ou camisolas, com a marca da sua equipa de futebol favorito. A Nike proibiu muitos dos seus licenciados de vender estes produtos de marca em outros países, o que restringe a oferta e aumenta os preços para os consumidores”, afirmou a comissária europeia da Competição, Margrethe Vestager.

As práticas realizadas pela marca desportiva norte-americana inclui cláusulas no contrato que proíbem vendas fora do território por licenciados e ameaças para terminar o acordo caso o licenciado ignore as cláusulas assinadas. No entanto a multa era para ser superior ao valor apresentado, uma vez que a sanção foi cortada em 40% por a Nike cooperar com a União Europeia.