Bruxelas: Portugal é muito afetado pela quebra do turismo estrangeiro, mas “isso pode mudar na segunda metade deste ano”

O comissário europeu para a economia, Paolo Gentiloni, frisou que Portugal está a ser muito afetado pela quebra do turismo estrangeiro, mas Bruxelas está confiante de uma recuperação do setor no verão, contribuindo para a retoma económica no segundo semestre e especialmente no próximo ano.

“Portugal está também afetado por um dos setores em maiores dificuldades, que não é só o turismo em geral, mas principalmente o turismo estrangeiro. Só o turismo estrangeiro representa 8% do PIB em Portugal”, disse o responsável do executivo comunitário esta quinta-feira durante uma conferência de imprensa, em Bruxelas, depois da publicação das projeções de outono.

Segundo as projeções da Comissão Europeia, a economia portuguesa deverá recuperar a partir do segundo trimestre, depois da queda esperada no primeiro trimestre do ano, com o PIB a expandir 4,1% este ano, menos 1,3 pontos percentuais (p.p.) do que o previsto no relatório anterior. No entanto, os técnicos da Comissão estão mais otimista para 2022, para o qual projetam um crescimento da economia portuguesa de 4,3%, mais 0,8 p.p. do que anteriormente.

Paolo Gentiloni vincou que é conhecido o impacto que a pandemia teve no turismo estrangeiro, mas está confiante que o setor recupere gradualmente em Portugal: “Na nossa previsão acho que isso pode mudar na segunda metade deste ano, especialmente no próximo ano”, frisou.

A Comissão Europeia espera que a economia portuguesa, bem como a média da economia europeia, regressa aos níveis pré-pandémicos no final de 2022. No entanto, admite que o início deste ano será mais fraco do que o anteriormente esperado.

“Não só para Portugal, podemos aplicar isso para a maioria dos Estados-membros, temos um ritmo de crescimento menor para 2021. Isso está obviamente muito ligado à segunda onda [da pandemia] em que ainda estamos, mas não exclui a famosa ‘luz ao fundo do túnel'”, disse.

O comissário explicou que “como a recessão em 2020 não foi tão profunda como se esperava, e graças aos avanços em matéria de vacinas, projetamos agora que a economia da União Europeia regressará ao seu nível de PIB pré-crise já em 2022”.

A Comissão Europeia projeta que a economia da zona euro irá crescer 3,8% este ano e em 2022, enquanto na média da União Europeia a expansão projetada é de 3,7% este ano e 3,9% em 2022.