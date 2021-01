O primeiro-ministro, António Costa, garante que a nomeação do magistrado José Guerra para procurador europeu é “assunto encerrado”, mas em Bruxelas a opinião é outra. Três dos cinco maiores grupos políticos com assento no Parlamento Europeu recusam-se a ceder à pressão da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) para arquivar o caso e garantem ao Jornal Económico (JE) que irão até “às últimas instâncias” para apurar responsabilidades, com a aprovação da Provedoria de Justiça Europeia.

O JE sabe que a ministra da Justiça, Francisca van Dunem, foi convidada a participar na próxima terça-feira, dia 26, numa reunião no Parlamento Europeu onde a polémica nomeação de José Guerra será novamente trazida a debate. Em causa está a apresentação de dados falsos sobre o magistrado escolhido para a Procuradoria Europeia a Bruxelas, depois de um júri europeu ter escolhido a magistrada Ana Carla Almeida como melhor para o cargo.

