Bruxelas vê coronavírus como “novo risco”, mas “ainda é cedo” para avaliar o impacto económico

A Comissão Europeia manteve as projeções de crescimento económico da zona euro de 1,2% este ano e em 2020, mas cortou ligeiramente para 1,4% para a União Europeia a 27, uma décima abaixo do último relatório. Nas previsões intercalares de inverno, divulgadas esta quinta-feira, Bruxelas considera que os riscos continuam descendentes, salientando o impacto que o coronavírus poderá ter na economia.

“O outlook para a economia europeia é estável, ainda que moderado nos próximos dois anos”, referiu Paolo Gentiloni, Comissário europeu para a Economia, sublinhando os avanços para atenuar as tensões comerciais e o evitar de um Brexit sem acordo. No entanto, identificou que “continuamos a enfrentar uma significativa incerteza política”.

Apesar de ter considerado que “é demasiado cedo para avaliar a dimensão do impacto económico negativo” do coronavírus, Bruxelas identifica no relatório que este “é um novo risco negativo”, devido às “implicações para a saúde pública, atividade económica e o comércio, especialmente na China”.

“A suposição inicial é que o pico do surto seja no primeiro trimestre, com repercussões globais relativamente limitadas. Quanto mais durar, contudo, maior é a probabilidade dos efeitos indirectos no sentimento económico e nas condições financeiras”, pode ler-se no relatório.

Por outro lado, Bruxelas destaca que a assinatura do acordo parcial entre os Estados Unidos e a China contribuiu para reduzir os riscos descendentes, ainda que um elevado grau de incerteza continue a pairar sobre a política comercial norte-americana. Também o fim impasse em torno do Brexit é identificado como positivo, mas sublinha que continuar a existir “considerável incerteza” sobre a futura relação com o Reino Unido.

