Burlão faz fortuna com sites falsos de divórcios

A Polícia de Segurança Pública (PSP), a Polícia Judiciária (PJ) e a Ordem dos Advogados receberam queixas sobre um serviço de divórcio online que burla casais há cerca de 10 anos, revela o “Jornal de Notícias” (JN).

O rosto por trás do esquema chama-se Pedro Miguel Januário Lourenço, que criou em 2008 o website www.divorcionahora.com (entretanto mudou várias vezes de designação). A plataforma prometia aos ex-casais um divórcio “sem complicações” e em 24 horas.

O preço (280 euros) era equivalente ao da Conservatória do Registo Civil, segundo o mesmo jornal. Os interessados em recorrer a este serviço tinham de preencher um formulário e, depois, lia-se no fim: “Solicito acesso imediato ao Divórcio 24 Horas Online Amigável, pelo valor de 280 euros*” – sem detalhes sobre o asterisco.

“Preenchi o formulário inicial e enviaram-me os dados para pagamento online ou numa caixa Multibanco, com o número de uma entidade [21800], o que deveria fazer no prazo de uma hora. Assim fiz, e logo acedi aos documentos para preencher com os nossos dados, moradas, números de C.C., etc. Logo a seguir aos 280 euros recebo novo email para enviar mais 250 euros de custas judiciais cobradas pelo Estado”, conta Rita (nome fictício) ao diário do Porto.

Fonte da Polícia de Segurança Pública confirmou ao JN que existem várias reclamações sobre este serviço que têm sido encaminhadas para a PJ.