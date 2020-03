‘Business Week’ com 600 ofertas de emprego e estágios para estudantes da Coimbra Business School

A Associação de Estudantes (AECBS) da Coimbra Business School (CBS) anunciou que durante a ‘Business Week’, evento que decorre de 10 a 11 de março nas instalações da universidade, vão estar presentes 70 “empresas sustentáveis” para recrutar estudantes através de 600 ofertas de emprego e estágios.

A Business Week conta com a presença de 70 empresas que fazem da economia circular e da sustentabilidade ambiental o seu mercado principal. Os estudantes da CBS, em concreto os finalistas, terão a oportunidade de começar a preparar a sua vida profissional através das ofertas de emprego e estágios propostos pelas empresas convidadas.

Paulo Fernandes, membro da AECBS e um dos organizadores da CBS Business Week, afirma que “o objetivo é que nós e os nossos colegas possamos fazer estágios ou ter os primeiros empregos em empresas que, para além de produzirem bens e serviços sustentáveis, sejam também competitivas e estejam a crescer, precisando de novos quadros”.

O evento conta com a presença do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, com o vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Óscar Gaspar, e ainda Mário Parra da Silva, presidente da Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Portugal.

Pedro Costa, presidente da CBS, sublinha que o grande objetivo do evento é “preparar os nossos estudantes para uma nova economia feita de empresas que terão de estar à altura de três exigências: produtividade, baixo impacto carbónico e competitividade no mercado global” acrescenta ainda que “não basta só produzir bens e serviços sustentáveis, as próprias empresas terão de ser sustentáveis do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do emprego”.

A EDP, a Deloitte, a Critical Software, a Visabeira, a Altice ou a Altri são algumas das empresas que vão estar no evento e, para além das ofertas de emprego e de estágio, vão também referenciar muitos estudantes para contactos futuros. A organização antecipa que surjam vários embriões de novas startups envolvendo estudantes desta escola de negócios, tal como aconteceu nas edições anteriores.