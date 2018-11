Bússola quântica promete navegação sem GPS

O sistema de posicionamento global, mais conhecido como GPS, é essencial para a navegação moderna, dos automóveis aos petroleiros. No entanto, é um sistema mais frágil do que a maioria das pessoas se apercebe. Além dos problemas de cobertura, por exemplo, em zonas com prédios altos, se um satélite falhar ou se houver um bloqueio de sinal, o sistema deixa rapidamente de ter utilidade.

Com estes problemas em mente, uma equipa de cientistas do Imperial College de Londres demonstrou um acelerómetro quântico “viável comercialmente” que é capaz de permitir a navegação sem a necessidade de um sistema de posicionamento baseado em satélites. O dispositivo utiliza laser para arrefecer átomos até temperaturas muitíssimo baixas e depois mede as propriedades das ondas quânticas desses átomos à medida que eles respondem à aceleração.

O resultado é um dispositivo extremamente sensível que também é muito mais fiável que um acelerómetro convencional. A tecnologia existente neste momento consegue ajudar a determinar a posição até um determinado ponto através da medição da velocidade, mas sem ajuda de um sistema via satélite tem muitas limitações.

A nova bússola ‘quântica’ ainda não está pronta para ser instalada dentro de um dispositivo móvel. Neste momento pode ser instalada em navios, comboios ou em outros veículos de grande dimensões em que não há problemas de espaço ou de consumo de energia.