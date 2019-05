Cabeça-de-lista do partido Iniciativa Liberal na Madeira

O cabeça-de-lista do partido Iniciativa Liberal às eleições europeias, Ricardo Arroja, está na Madeira este sábado e domingo.

Durante o dia de hoje, Ricardo Arroja visita o Mercado dos Lavradores de manhã e depois almoça em Câmara de Lobos. Na parte da tarde vai passar também pela Ponta do Sol, Ribeira Brava e Zona Velha, no Funchal.

No domingo, o cabeça-de-lista do partido Iniciativa Liberal vai visitar as decorações da Festa da Flor, logo pela manhã, e ainda passa pelo Caniço. Almoça em Santa Cruz e tem um encontro debate às 15:30 “As Regiões Ultraperiféricas e a Fiscalidade Reduzida”, no Fórum Machico.

O candidato do partido pela Madeira, Nuno Morna, deverá acompanhar a visita.