Cabeleireiros e estúdios de tatuagens abrem a partir de segunda-feira com marcação prévia

Os cabeleireiros, barbeiros e institutos de beleza vão começar a funcionar a partir de segunda-feira, 15 de março, mas os seus clientes terão de realizar marcação prévia para poderem ser atendidos, indica o decreto-lei publicado este sábado, 13 de março, que regula o atual estado de emergência em que já é permitida a abertura de alguns estabelecimentos.

Apesar da circulação entre concelhos ainda se manter ativa entre as 20 horas de sexta-feira e as 5 horas de segunda-feira, estes estabelecimentos de prestação de serviço ao cliente que foram obrigados a encerrar portas no início de janeiro vão poder abrir e realizar marcações em atraso.

“É permitido o funcionamento de salões de cabeleireiros, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia”, lê-se no decreto-lei com a assinatura digital do primeiro-ministro e do Presidente da República.

Também os estabelecimentos e estúdios de tatuagens e bodypiercing vão poder atender os clientes a partir do dia 15 de março, desde que seja seguido o método de marcação prévia, bem como a atividade de massagens em salões de beleza.

Esta ordem pretende evitar o ajuntamento dentro e à porta dos espaços descritos, de forma a evitar a propagação do vírus de Covid-19. De acordo com o decreto-lei publicado hoje, estes estabelecimentos devem ainda respeitar as orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde que foram definidas no ano passado no âmbito da reabertura dos espaços durante a pandemia.