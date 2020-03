Cabo Verde Airlines deixa hoje de voar para Salvador da Bahia

A Cabo Verde Airlines (CVA) anunciou que vai suspender, por tempo indefinido, a partir deste domingo (1 de março), a rota entre a ilha do Sal e Salvador da Bahia, no Brasil. A reestruturação foi justificada com a aposta em novos destinos.

Em comunicado enviado à agência noticiosa Lusa, a companhia cabo-verdiana, privatizada em março de 2019 e que sucedeu à estatal TACV, referiu que “devido à expansão e lançamento de novos destinos em 2020 para a Europa e a África”, decidiu “reestruturar suas rotas aéreas suspendendo indefinidamente a rota Salvador da Bahia – Sal – Salvador da Bahia”.

A transportadora aérea, agora controlada por investidores islandeses liderados pela Icelandair, voa atualmente para o Brasil, além de Salvador, também para o Recife, Fortaleza e Porto Alegre, que “continuarão com as operações normais”.

“Todos os passageiros afetados por cancelamentos serão acomodados em voos de Recife ou Fortaleza. Os passageiros que não aceitarem as opções de acomodação terão direito ao reembolso total de suas passagens, de acordo com o plano de proteção de passageiros da empresa”, acrescentou a nota.

A imprensa do estado brasileiro da Bahia referiu nas últimas horas a possibilidade de Salvador perder a ligação da CVA e que elementos do governo estadual estavam a tentar negociar com a companhia a reversão da decisão.

Em março de 2019, o Estado de Cabo Verde vendeu 51% da então empresa pública TACV (Transportes Aéreos de Cabo Verde) por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, uma empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF (que ficou com 36% da CVA) e em 30% por empresários islandeses com experiência no setor da aviação (que assumiram os restantes 15% da quota de 51% privatizada).

A companhia garante ligações do arquipélago de Cabo Verde, com o ‘hub’ instalado na ilha do Sal, para Dacar, Lisboa, Paris, Milão, Roma, Boston, Washington, Lagos, além dos quatro destinos atuais no Brasil (Fortaleza, Recife, Salvador e Porto Alegre).

Novas rotas para Toronto (Canadá) e para o Porto (Portugal) foram hipóteses admitidas recentemente pela companhia área liderada desde este mês por Erlendur Svavarsson, que sucede a Jens Bjarnason, presidente da CVA no último ano.