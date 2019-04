Cabo Verde Airlines e TAAG assinam acordo para voos Luanda-Sal

A Cabo Verde Airlines e a TAAG – Linhas Aéreas de Angola vão assinar um acordo de cooperação para operar em regime de code-share entre Luanda e Sal. A parceria será oficializada na próxima sexta-feira (dia 26 de abril), na ilha cabo-verdiana do Sal, e ficará marcada também pelo voo inaugural entre as duas cidades, operado pela transportadora aérea angolana.

Num comunicado de imprensa, a companhia aérea de Cabo Verde [TACV] informa que os voos serão operados no B737-700 de 120 lugares da TAAG, com os seguintes horários: sexta-feira e domingo Luanda-Sal 22:50/+04:55 – hora local (via São Tomé e Príncipe) e segunda-feira e sábado Sal-Luanda 6:25/16:20 – hora local (via São Tomé e Príncipe).

A TACV explicou ainda no documento que este serviço é um acordo de cooperação em que uma companhia aérea transporta passageiros de uma outra companhia através de códigos partilhados num determinado voo, e que, neste caso, passageiros com bilhetes para um voo da Cabo Verde Airlines entre Luanda e Sal serão transportados por uma aeronave da TAAG.

A mesma nota avança ainda que, com esta parceria, a Cabo Verde Airlines será marketing carrier, ou seja, irá vender bilhetes com código próprio mesmo em voos operados pela TAAG, que nesta parceria actuará como operating carrier. No entanto, a TACV promete que em breve irá realizar voos entre as duas cidades com aeronave própria.

Através deste acordo, as duas cidades vão passar a ter ligações aéreas, via São Tomé e Príncipe, três anos depois de a TAAG ter suspendido os voos devido à falta de rendibilidade do destino.

A retoma dos voos entre os dois países vem na sequência do acordo assinado em novembro do ano passado, na Cidade da Praia, pelos ministros dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas D’Abreu, ministro do Turismo e Transportes e ministro da Economia Marítima cabo-verdiano, José da Silva Gonçalves.