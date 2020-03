Cabo Verde Airlines suspende viagens de Sal para Porto Alegre

A Cabo Verde Airlines (CVA) informou que irá suspender a rota Ilha do Sal – Porto Alegre (Brasil) e vice-versa com efeitos a partir de 16 de março e por período indeterminado, por causa do novo coronavírus (Covid-19).

Em comunicado, a CVA clarificou que providenciará o reembolso total aos clientes para todos os bilhetes vendidos para esta rota. “A CVA lamenta o inconveniente causado aos passageiros e continuará a envidar todos os esforços para mitigar os efeitos negativos desta situação sem precedentes”, lê-se no comunicado.

Na mesma nota, a CVA afirma que continua a seguir todas as recomendações da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla em inglês), bem como as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e mantém o contacto permanente com as autoridades locais, a fim de manter seus passageiros e tripulantes em segurança.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”. O vírus foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12 mil infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.