Cabo Verde vai ter centro cultural da Atlanticulture

A Atlanticulture, incubadora cultural e criativa do Atlântico, deu esta semana o primeiro passo da sua estratégia de internacionalização. Os responsáveis desta unidade de produção de conhecimento na área das artes, sediada no Machico (Madeira), foram recebidos pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, com vista à abertura de um centro cultural no país.

A instituição liderada por Sérgio Nóbrega e José Paulo do Carmo, fundada em 2012, pretende fazer de Cabo Verde a primeira etapa do seu processo de internacionalização, seguindo-se Angola, Moçambique e Macau.

“A Atlanticulture Center quer fazer uma rede de centros culturais da mesma dimensão e com a mesma dinâmica que foi inaugurada na Madeira. O grupo quer expandir-se por Cabo Verde, Luanda (Angola), Maputo (Moçambique) e provavelmente em Macau. O objetivo é criarmos uma rede que faça programações culturais a nível destes países. Por exemplo, na Madeira abriu-se a exposição de DDiArte que é uma das duplas mais conhecidas no mundo da fotografia digital. Queremos trazer esta dinâmica e esses artistas para Cabo Verde, algo que só iremos conseguir de facto com a mobilização de fundos europeus”, anunciou Abraão Vicente, segundo uma nota divulgada na Página Oficial do Governo de Cabo Verde.

“A Atlanticulture tem como principal campo de acção a criatividade e a cultura contemporânea, desde uma perspetiva inclusiva e multidisciplinar. Comprometidos com a cultura como ferramenta para reformular a sociedade contemporânea, gerar mudanças efectivas e impactos positivos, a Atlanticulture está constantemente à procura de respostas aos desafios modernos, tanto sociais, humanos e materiais, combinando criatividade, economia, indústria, comunicação, pesquisa e inovação”, adianta a mesma nota.

O ‘Atlanticulture Center’, promovido pela Atlanticulture, tem como missão a promoção e desenvolvimento das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira e assume-se como Incubadora Cultural e Criativa do Atlântico.