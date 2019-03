Cafôfo defende que a Madeira precisa de aproveitar a globalização sem perder a sua identidade

O presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, defendeu que a Madeira deve saber qual é o seu lugar no passado, e também no futuro, e que necessita aproveitar as oportunidades da globalização sem perder a sua identidade.

O autarca falava na Sessão de Abertura do Congresso Internacional Lugares Pioneiros, organizada pela Câmara do Funchal e de Machico.

Cafôfo referiu que a conferência é o contributo que o Funchal e Machico podem dar para descentralizar as comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo, sendo esta uma “oportunidade de reflexão” na qual municípios pioneiros como nós devem ter uma palavra a dizer.

O congresso vai trazer à Madeira o filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovetsky, e ainda Graça Fonseca, Ministra da Cultura.