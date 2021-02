Cafés e restaurantes deverão manter-se fechados até fim de abril

Embora já se comece a assistir a uma diminuição no número de novos casos diários, as medidas restritivas decretadas pelo Governo deverão manter-se até à Páscoa. Segundo uma notícia avançada pelo “Correio da Manhã“, só quando o número de novos casos cair para cerca de dois mil por dia é que o Governo começará a aligeirar as restrições impostas para travar a pandemia.

O jornal da Cofina indica que neste momento, com base na evolução da atual tendência decrescente da curva da pandemia, o Governo prevê que o confinamento geral dure até ao final de fevereiro, segundo o jornal. A partir de março poderá haver já um aligeiramento das medidas, mas o desconfinamento só acontecerá depois da Páscoa.

Os restaurantes, que neste momento só podem funcionar em regime take-away e para entregas ao domícilio, deverão manter-se fechados ao público até fim de abril.