Cafôfo afirma que turismo da Madeira tem tido gestão de condomínio

O candidato do PS Madeira ao Governo Regional, Paulo Cafôfo, criticou a estratégia seguida pela região no turismo dizendo que se tem feito uma gestão de condomínio, e defendeu incentivos para rotas aéreas diretas com a Madeira e ainda reforço de verbas para a promoção do destino turístico, durante uma visita à agência de viagens Travel One.

“Temos estado simplesmente a gerir o turismo como uma gestão de condomínio. Quando a conjuntura está boa todos nós batemos palmas, e, quando não está, lamentamos”, disse o candidato socialista ao Governo Regional.

Cafôfo defendeu um papel mais proativo do executivo madeirense, implementando medidas como o apoio a rotas diretas com a região, financiadas pelo Governo Regional e o Turismo de Portugal.

O candidato socialista alertou ainda para a “quebras drásticas” sofridas no mercado alemão, algo em que é necessário recuperar.

O reforço de verbas para a promoção e a qualificação do destino foram outras reivindicações de Cafôfo.

“Tem de haver, do Orçamento Regional, verbas destinadas tanto à promoção como ao incentivo a estas companhias aéreas, para voarem para a Região, mas também sempre em articulação com o Turismo de Portugal, porque existem verbas do Turismo de Portugal que são alocadas a outros destinos turísticos do nosso país e, portanto, nós, como principal destino turístico, merecemos essas verbas”, afirmou Cafôfo.

O candidato socialista defendeu que não se pode “viver só à sombra da bananeira, ao sabor das conjunturas” acrescentando que é preciso “criar sustentabilidade”.