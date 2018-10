Cafôfo apela a reforço das ligações culturais e económicas entre Madeira e Rússia

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu Mikhail Kamynin, embaixador da Rússia em Portugal, nos Paços do Concelho, numa reunião onde o autarca salientou o potencial cultural e económico da Rússia e a necessidade da Região Autónoma aprofundar este tipo de relações com este país.

“Temos cerca de 120 mil turistas russos a visitar Portugal anualmente, e desses, cerca de um terço demonstra interesse em visitar a Madeira, o que representa uma oportunidade clara para os nossos agentes públicos e privados. Este é um mercado que merece a nossa maior atenção”, disse Cafôfo durante a visita de Mikhail Kamynin aos Paços do Concelho do Funchal.

Neste encontro o autarca entregou ainda uma garrafa de Vinho Madeira ao embaixador russo em Portugal, num gesto que foi no sentido do diplomata ser também ele “um embaixador deste produto de excelência”.