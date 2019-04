Cafôfo apela a valorização económica de setores tradicionais através da tecnologia

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, defendeu que na economia é preciso valorizar sectores tradicionais como o artesanato e a agricultura através da inovação e tecnologia, e que a economia do mar pode ser uma importante fonte de diversificação, durante o Fórum Económico do Funchal, organizado pelo Jornal Económico/Económico Madeira e pela autarquia do Funchal.

Durante a sessão de encerramento, Cafôfo salientou que o local e regional “estão interligados e nesta fusão” teremos ganhos na reflexão feita durante o Fórum Económico do Funchal.

O turismo foi outra área focada pelo autarca, que sublinhou a necessidade de se ser proactivo no sector e se manter os resultados, realçando ainda a sua preocupação com a inoperacionalidade do aeroporto, da falências das companhias aéreas, da recuperação de alguns destinos.

Cafôfo afirmou que a Madeira não pode prescindir das receitas da Zona Franca. O autarca disse ainda que a economia do mar “está muito subaproveitada”, e que é necessário ligar factores tecnológicos e de inovação.

Relativamente à reabilitação urbana, Cafôfo disse que “não é só paredes” sublinhando a importante componente social importante, bem como os instrumentos urbanísticos, financeiros e administrativos relacionados com a reabilitação urbana.

O Funchal tem 66 propostas para parecer e futuros investimentos no IFFRU.