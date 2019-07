Cafôfo quer adaptar à Madeira estatuto da agricultura familiar

O candidato do PS Madeira ao Governo Regional, Paulo Cafôfo, quer adaptar à região o Estatuto da Agricultura Familiar, acrescentando que é preciso olhar para esta atividade de “diversos prismas” e criar as condições para fixar as pessoas e criar rendimentos.

Cafôfo salienta que só é possível fixar pessoas na agricultura e criar rendimento se se tiver “as políticas certas”. O candidato socialista sublinhou que a Madeira “é a região perfeita” para a aplicação do Estatuto da Agricultura Familiar, referindo que “90 por cento das parcelas de terrenos agrícolas na Região são de minifúndio”.

O candidato do PS Madeira às eleições regionais referiu ainda a ligação da agricultura ao turismo e às paisagens, e vincou a importância de se valorizar os produtos regionais, e defendeu a criação de estruturas de apoio à produção, à transformação e à comercialização, de modo a dar “outra sustentabilidade” e “inverter a falta de pessoas” que afectam os concelhos rurais entre os quais os do norte.