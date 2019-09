Cafôfo quer assumir lugar de deputado na Assembleia da Madeira

O cabeça-de-lista do PS Madeira nas eleições regionais de 22 de setembro, Paulo Cafôfo, quer ocupar o lugar de deputado na Assembleia da Madeira. A intenção foi avançada num post na rede social Facebook.

O candidato socialista referiu que “tudo aponta que PSD e CDS irão fazer um acordo de maioria parlamentar” que lhes permita formar governo.

Cafôfo disse que o anúncio de que o CDS-PP iria negociar exclusivamente com o PSD, é uma “opção legítima que tem de ser respeitada”, mas lamenta que esta opção caucione a continuação de um “regime gasto e que não oferece soluções inovadoras” para o futuro da população.

Na passada quinta-feira Cafôfo reuniu-se com Ireneu Barreto, representante da República na Madeira, onde disse que “iremos, com a confiança de mais de 50 mil votos, trabalhar para ser possível um novo ciclo na Região. Vamos trabalhar com rigor, honestidade, seriedade, mas muita determinação, porque achamos que uma mudança é necessária”, acrescentou.

De referir que um entendimento entre PSD e CDS-PP é suficiente para assegurar a governação na Madeira. Nesse sentido os sociais democratas e centristas formaram um grupo de trabalho, onde será definido um acordo programático, que de acordo com as expectativas deve ficar finalizado na próxima semana.

Os centristas, através do líder Rui Barreto, já manifestaram a intenção de ficar com duas secretarias no Governo Regional.

As eleições regionais da Madeira foram ganhas pelo PSD com 39,42% dos eleitores e 21 deputados na Assembleia Regional, o PS com 35,76% e 19 deputados, o CDS-PP com 5,76% e 3 deputados, o JPP com 5,47% e 3 deputados, e o PCP-PEV com 1,80% e 1 deputado.