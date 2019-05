Caixa distinguiu os 80 melhores alunos do ensino superior

Paulo Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, entregou hoje o diploma do Prémio Caixa Mais Mundo, que reconhece os 80 melhores alunos admitidos no ano letivo de 2018/2019, a nível nacional, em Instituições do Ensino Superior e Profissional, que têm protocolo com a Caixa, anuncia o banco em comunicado.

A CGD distingue cada um destes estudantes com um prémio de 1.500 euros, “valorizando assim o mérito académico e incentivando a continuidade da formação e percurso estudantil a nível universitário”.

A Caixa tem vindo a reforçar a liderança no segmento Universitário, com um investimento, em 2019, de 6,8 milhões de euros, mantendo parcerias e acordos de cooperação com 41 Instituições de Ensino Superior, diz o banco que realça ser a instituição financeira em Portugal que há mais tempo permanece ligada ao Ensino Superior.

“O programa Caixa IU – Institutos e Universidades angariou, desde 1994, mais de um milhão de clientes que configuram um segmento estratégico para CGD”, explica o banco.

O lançamento deste prémio surge no âmbito do programa Caixa Social “que define a Educação e o Conhecimento como um dos seus eixos de intervenção estratégica”, disse.

A Caixa fala do “forte investimento da CGD na Educação e Cultura, sob as mais diversas vertentes, com particular ênfase na longa relação – 25 anos – com estabelecimentos de ensino, nomeadamente Secundário, Universitário e Ensino Tecnológico e Profissional”.

“Os Prémios Caixa Mais Mundo reforçam a importância que a CGD atribui à persistência na evolução escolar (contribuindo para combater o abandono escolar no ensino secundário) e no mérito académico dos alunos que, desde cedo, evidenciam a tenacidade e persistência de lutarem pelo seu futuro e sonharem com um País melhor, onde começam já a ser parte ativa”, diz a nota da CGD.