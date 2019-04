Caixa Geral está a vender Mercedes para atingir metas da recapitalização

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a enviar emails a clientes do banco público para vender a crédito automóveis da marca Mercedes-Benz Classe A. A campanha é apontada como “imbatível” com rendas mensais de 331 euros a 72 meses e foi lançada no início desta semana, dirigindo-se a todos os clientes da Caixa, independentemente do envolvimento financeiro. Em breve vai estender-se também a empresas para venda de furgões comerciais da mesma marca.

Ao Jornal Económico fonte oficial do banco público justificou a campanha com necessidade de atingir “metas extremamente exigentes decorrentes do plano de recapitalização acordado com as autoridades Europeias”. Um plano que levou à injecção de capital de cinco mil milhões de euros e que obrigou a CGD a implementar um plano estratégico até 2020 que prevê objetivos ao nível da eficiência (redução de custos operacionais em 20% até 2020) e rendibilidade com uma rentabilidade dos capitais próprios (RoE) acima dos 9%, segundo avança o Jornal Económico esta sexta-feira, 26 de abril (acesso pago).

Fonte oficial da CGD assegura agora que para atingir as metas do plano de recapitalização “tem de atingir níveis de rentabilidade que, face ao enquadramento conhecido do nível das taxas de juro, passa necessariamente pela concessão de crédito, preferencialmente numa lógica de longo prazo”. E avança que a campanha de leasing automóvel termina a 30 de junho.