Caixa suspeita na Praça do Comércio em Lisboa continha material fotográfico

A caixa que se encontrava junto do Ministério da Justiça e que motivou a evacuação da Praça do Comércio, em Lisboa, não contém “nada de suspeito”, pelo que será retirada e o local reaberto, disse à Lusa fonte da PSP.

“Está tudo controlado. Depois de seguirmos o protocolo, evacuarmos o local e garantirmos a segurança das pessoas, conseguimos através de um raio-x verificar que não havia nada de suspeito dentro da caixa”, disse a mesma fonte.

Em declarações aos jornalistas na Praça do Comércio, o porta-voz da PSP, Tiago Garcia, adiantou que a caixa preta opaca continha material fotográfico, que terá sido alvo de um “extravio”.

A PSP ainda ponderou realizar um “rebentamento controlado” da caixa, mas acabou por não ser necessário.

A Praça do Comércio foi reaberta pelas 18:40 à circulação de pessoas e automóveis.

Por volta as 14:00, a PSP recebeu um alerta de que estava uma caixa suspeita abandonada junto do Ministério da Justiça, tendo optado, pelas 17:15, pela evacuação do local.

O trânsito foi cortado e os estabelecimentos comerciais da zona foram sendo encerrados ao longo da tarde.

Também estação do Metro de Lisboa na Praça do Comércio foi encerrada.