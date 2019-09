Câmara do Funchal aposta em novos segmentos de consumidores e modelos de negócios para mercados municipais

A Câmara do Municipal do Funchal quer continuar a apostar na atracção de novos segmentos de consumidores e no desenvolvimento de novos modelos de negócios para os Mercados Municipais.

A vereadora Madalena Nunes, sublinhou que os Mercados Municipais são um “ponto de referência” para os madeirenses e para os munícipes, e para quem visita o Funchal, e que por isso é preciso “investir na revitalização e dinamização” destes espaços.

Para além da atracção de novos consumidores e modelos de negócio, Madalena Nunes referiu que a organização de eventos tem também sido outra aposta dos Mercados Municipais.

A autarca salienta que os Mercados Municipais podem ser espaços “cada vez mais prósperos e chamativos” nos anos vindouros.

Na comemoração do aniversário do Mercado da Penteada, a vereadora na Câmara Municipal do Funchal, destacou as intervenções que têm sido feitas na Penteada, onde se incluiu a melhoria nas infraestruturas, o parque infantil e ainda um parque de estacionamento.