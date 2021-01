Câmara do Funchal aprova novo projeto de urbanização no Amparo

O sindicato reúne-se esta sexta-feira com o secretário regional da Saúde. A estrutura sindical diz que tem sido possível, na região, corrigir algumas injustiças cometidas pelo Governo da República contra os TSDT a nível nacional. Roberto Silva, dirigente regional do sindicato, diz que existe discriminação em áreas como por exemplo a aplicação do subsídio de risco ou no plano de vacinação.