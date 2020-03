Câmara do Funchal aprova plano de controlo da população de pombos

Foi aprovado, na passada quinta-feira, em Reunião de Câmara, por unanimidade, um plano de controlo da população de pombos na cidade do Funchal, que entre outras medidas prevê a occisão animal, um dos métodos aprovados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

O plano já tinha sido posto em prática, através da utilização de métodos contracetivos, mas o Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, disse que este este método não tem sido suficiente e continua a registar-se um aumento da população de pombos na baixa da cidade, e que por isso é preciso ir mais longe e proceder à captura e occisão “a título excecional”.

Durante a Reunião de Câmara foi ainda aprovado por unanimidade a criação de um concurso para o logótipo do Plano Municipal de Juventude. Este plano “procura definir políticas de desenvolvimento para a cidade do Funchal, políticas de juventude até 2030, envolvendo os jovens entre os 14 e os 30 anos”, apontou Miguel Silva Gouveia, salientando que a criação deste plano contou com a participação de 1.200 jovens.

O criador do logótipo vencedor tem direito a um prémio de mil euros e a uma viagem a Bruxelas e Lisboa, no sentido de contactar com os deputados regionais na Assembleia da República, bem como no Parlamento Europeu, independentemente da sua cor política.