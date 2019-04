Câmara do Funchal aprova prestação de contas de 2018, dívida nos 33,3 milhões de euros

A reunião da Câmara Municipal do Funchal aprovou a prestação de contas de 2018 com a abstenção do CDS-PP e contra do PSD. A dívida da autarquia ficou nos 33,3 milhões de euros.

“A conta teve a dívida mais baixa desde 2000. Foram 33,3 milhões de euros. O resultado foi positivo em 3,3 milhões de euros. Batemos um recorde de autonomia financeira. É o quinto ano consecutivo em que não recebemos um contrato-programa do Governo Regional”, disse Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca salientou que o município tem-se pautado por uma “gestão rigorosa e de baixa do endividamento” o que tem “credibilizado” a câmara do ponto de vista financeiro.