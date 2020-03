Câmara do Funchal decreta adiamento de eventos e fecho de complexos balneares

A Câmara Municipal do Funchal decretou o adiamento de ventos sociais, educativos, recreativos, e ambientais, promovidos pelo município, e dos complexos balneares geridos pela Frente Mar, devido ao coronavírus Covid-19.

Foi ainda decido aplicar o plano de contingência aos mercados municipais do Funchal, de modo a que se reforce a higienização do local, locais de isolamento, informação de higienização pessoal, e etiqueta respiratória.

As medidas decretadas pela autarquia do Funchal vão estar em vigor até 31 de março.

O município sublinha que está a seguir as orientação do Instituto da Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira (Iasaúde), e reforça que vai continuar a seguir as orientações vindas da Direcção Geral de Saúde

A Câmara Municipal do Funchal diz ainda que espera que a população também siga as normas recomendados por parte das autoridades de saúde.