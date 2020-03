Câmara do Funchal defende que taxa turística permitiria reforçar investimento na proteção civil

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, defendeu que a verba angariada através da implementação de uma taxa turística permitira um maior investimento na proteção civil e nos bombeiros, durante na sede da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

“O Funchal tem, nos últimos anos, vindo a reforçar o investimento na Proteção Civil e Bombeiros. Em 2017, só em despesas de operação, sem contar com aquisição de novos equipamentos, o Município investia três milhões de euros nestas áreas, ao passo que, no ano passado, o investimento já tinha aumentado para 4,6 milhões de euros, compreendendo não só a entrada de novos elementos na corporação de Bombeiros e de novos técnicos superiores para o Serviço Municipal de Proteção Civil, mas ainda a reclassificação dos bombeiros, a formação atribuída e a convergência salarial para com as tabelas remuneratórias dos Sapadores”, explicou o autarca.

Miguel Gouveia referiu que o município tem investido fortemente na Proteção Civil, exclusivamente com os impostos angariados pela cidade, que tem cinco milhões de dormidas ao ano.

“Todos beneficiam, quer aqueles que trabalham e visitam o concelho, mas só os residentes é que pagam e nesta reunião pudemos, igualmente, abordar a forma como alguns Municípios do país já estão a usar a taxa turística como alternativa de financiamento para as questões da Proteção Civil, nomeadamente com o exemplo recente de Vila Nova de Gaia”, disse o autarca.

A reunião que reuniu 25 dos maiores municípios do país, solicitou uma reunião urgente com Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, para encontrar soluções para as dificuldades que os municípios enfrentam na área da protecção civil, sem que estejam “acautelados os recursos financeiros e materiais para que estes possam dar cumprimento às suas crescentes responsabilidades na respetiva circunscrição territorial”.