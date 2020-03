Câmara do Funchal dinamiza Mês da Proteção Civil 2020

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a organizar, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, a partir desta segunda-feira, o “Mês da Proteção Civil 2020”, com diversas atividades que assinalam o Dia Internacional da Proteção Civil, até 30 de março.

O Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro da Proteção Civil no concelho, explica que “a nível internacional o intuito é chamar a atenção dos diferentes países para a importância da prevenção e da coordenação de esforços em caso de emergência e catástrofe. A nível local procuraremos, por sua vez, promover uma maior cultura de segurança junto da nossa população, a partir de um importante leque de iniciativas que temos promovido nos últimos anos a este nível, e onde se destacam naturalmente os Núcleos Locais de Proteção Civil”.

O programa de atividades estende-se até ao final do mês, com iniciativas destinadas quer ao público em geral, quer à comunidade escolar. Para o efeito, o Serviço Municipal de Proteção Civil vai estar na Praça do Município em todas as segundas-feiras do mês de março, com uma exposição que tem o objetivo de informar os cidadãos das atividades desenvolvidas no âmbito da proteção civil municipal, de forma lúdica e pedagógica.

O ponto alto das atividades vai decorrer dia 24 de março, com a realização da simulação de uma situação de emergência na Praça, com o intuito de demonstrar como agir corretamente perante a situação simulada.

Ainda durante o mês de março, vão ter lugar outras ações, nomeadamente destinadas à comunidade escolar, como é exemplo o “Joga com Agente P”, uma ação subordinada aos Riscos Naturais, com o objetivo de os alunos descobrirem os processos meteorológicos dos fenómenos mais frequentes no Município e conhecerem as medidas de prevenção e autoproteção a adotar nestas situações.

Destaca-se ainda a participação num encontro online da Agência Espacial Europeia, promovido no âmbito da participação do Núcleo de Proteção Civil Jovem da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro no projeto Climate Detectives.