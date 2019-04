Câmara do Funchal diz desconhecer alegada penhora a contas da Frente Mar

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, disse desconhecer a alegada penhora das contas da Frente Mar, após a reunião camarária, respondendo assim às alegações levantadas por Rui Barreto, na sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira, desta terça-feira, relativamente à empresa municipal.

“Relativamente à gestão da frente mar competirá ao seu administrador tecer considerações”, disse o autarca depois da reunião camarária.

Miguel Gouveia contudo explicou que a autarquia tem “tentado dotar” a Frente Mar de alguma autonomia financeira, acrescentando que isso “não se consegue” de um momento para outro.

“Uma empresa que recebia até 2013, uma quantia de 400 mil euros por ano, e que de momento para outro deixou de receber esses apoios tem que encontrar soluções em receita própria. Foi o que tentamos fazer com a entrega da receita dos parquímetros à Frente Mar numa primeira fase. Não foi suficiente os 45% de recitas que recebiam por essa via. Fizemos alteração ao contrato levando a que a Frente Mar receba 95% dessas verbas”, explicou o autarca.

De referir que foi aprovada, em reunião de câmara, a conta do Funchal, relativa a 2018, que apresentou um saldo positivo de 3,3 milhões de euros, e uma dívida de 33,3 milhões de euros. A conta do município teve a abstenção do CDS-PP e os votos contra do PSD.