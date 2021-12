A sétima edição do Prémio Municipal Maria Aurora, atribuído pela Câmara do Funchal sob a temática “igualdade de género”, teve este ano duas vencedoras: a escritora Jessica Ornelas, com o conto “O Poço”, e a realizadora Elizabeth Vieira, com o documentário “Liberdade para Sonhar”.

Em declarações ao Económico Madeira, as duas vencedoras aceitaram partilhar as suas ideias sobre o estado da igualdade de género em Portugal e na Madeira, as desigualdades geracionais e sociais na região e a forma como os seus trabalhos abordam estas questões.

Para Jessica Ornelas, “a Madeira é talvez das regiões portuguesas que mais sofreram o atraso social e cultural causado pelo Estado Novo”, pelo que considera especialmente importante destacar estas histórias de opressão de género no contexto regional.

