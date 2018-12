Câmara do Funchal integra 27 precários

A Câmara Municipal do Funchal acaba de integrar 27 precários nos seus quadros no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, um programa do governo central.

“Em termos de orçamento para 2019, o investimento em pessoal aumentará três milhões de euros”, disse Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca realçou ainda que é fundamental apostar nos colaboradores da autarquia quer seja “através das progressões nas carreiras, da mobilidade intercarreiras, do lançamento de novos concursos” bem como de resolver situações como as dos precários.

Cafôfo referiu que devido a restrições orçamentais, e à intervenção da troika, existiu uma redução brutal nos recursos humanos da função pública.

“Não pudemos oferecer a estas pessoas a estabilidade que elas mereciam e a estabilidade que a Autarquia necessita”, reforçou.

Com a integração deste precários, sublinhou o autarca “toda a estrutura técnica” da Câmara sai a ganhar.