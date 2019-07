Câmara do Funchal interrompe trânsito na Rua do Gorgulho para abate de árvore

A Câmara Municipal do Funchal decidiu interromper o trânsito no sentido descendente da Rua do Gorgulho, a partir do Nó do Lido, este sábado e domingo, para proceder a uma operação de desbate e abate de árvore, que de acordo com a autarquia, está a afectar a operacionalidade da Estação Elevatória do Lido.

“As raízes da árvore já estão, neste momento, a afetar a operacionalidade da estação, pelo que um relatório técnico dos serviços camarários recomendou o corte imediato da árvore, uma vez que um problema de operacionalidade na estação colocaria em risco todo o escoamento das redes de saneamento básico nesta zona da cidade”, refere uma nota do Município do Funchal.

A autarquia refere que a alternativa para chegar aos hotéis e serviços desta zona, passa pelo “troço da Promenade do Lido que liga a Rotunda de Leichlingen à Rua do Gorgulho (paralelo ao Jardim do Lido), no sentido oeste-este”.