Câmara do Funchal investe 137 mil euros para preparar época balnear

A Câmara Municipal do Funchal vai investir 137 mil euros para preparar a época balnear, afirmou Miguel Gouveia, Vice-presidente da CMF. Só no complexo balnear do Lido, o investimento é de 83 mil euros para regularização do pavimento.

Além do Lido, a Câmara do Funchal vai investir na reposição dos solários das Poças do Gomes, destruídos no temporal de março do ano passado. Miguel Gouveia diz que este, “infelizmente”, não foi um investimento incluído no Plano de Investimentos Regional de regularização da frente mar. O Vice-presidente da CMF sublinha que “o Funchal não teve qualquer tipo de apoio” por parte do Governo regional nesta matéria.

Quanto à questão da empresa municipal Frente Mar Funchal, o autarca diz que “este não é o momento de criar crispação”, apesar de considerar que esta é uma conduta pela qual a oposição se tem pautado.

Miguel Gouveia salienta que neste momento a Frente Mar Funchal está a regularizar toda a situação salarial, ainda dentro do prazo.

O Vice-presidente da CMF lamenta ainda que a situação “tenha sido provocada por uma atitude extemporânea por parte da Autoridade Tributária”, quando penhorou um conjunto de contas, numa altura em que estavam a ser solicitados pagamentos prestacionais”. Para o próximo mês, Miguel Gouveia espera que as penhoras sejam levantadas.

“Os salários deste mês estão pagos a 75% dos trabalhadores e o resto um quarto dos trabalhadores vão ser pagos entre amanhã e a próxima segunda-feira, sendo que sempre há a possibilidade de a Câmara poder se substituir à sua empresa Frente Mar para fazer face a esses pagamentos”, refere.