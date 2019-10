Câmara do Funchal procede a renovação da rede de águas na Avenida Sá Carneiro

A Câmara Municipal do Funchal vai proceder à renovação integral das redes de água na Avenida Sá Carneiro, a par de outras intervenções programadas pela autarquia.

O município do Funchal vai iniciar várias obras nas infraestruturas de águas potáveis, residuais e pluviais. Uma delas é na Avenida Sá Carneiro, aproveitando as obras que decorrem neste espaço, anunciou Miguel Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O autarca referiu ainda que vão ser criadas novas redes de águas residuais no Caminho Novo da Piedade, e que se irá proceder à remodelação das redes de águas pluviais de drenagem na Estrada do Livramento procurando “melhorar as perdas e a rede de colectores” separando as águas pluviais das residuais.

“Infelizmente ainda temos muitas ligações unitárias. Na prática estamos a separar as águas”, explicou o autarca.

O investimento ascendem a 70 mil euros a que acresce IVA, sendo que estas obras serão suportadas pelo Orçamento Municipal.