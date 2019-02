Câmara Municipal de Mosteiros pode alargar cooperação com a Amadora

A Câmara Municipal dos Mosteiros poderá alargar a cooperação descentralizada com outros municípios portugueses, nomeadamente o de Amadora, segundo o presidente da autarquia, Carlos Fernandinho Teixeira, que termina esta terça-feira uma visita de dez dias a Portugal.

A visita é realizada no quadro da cooperação descentralizada e o presidente da câmara dos Mosteiros foi recebido pela presidente da Câmara de Amadora, Carla Maria Nunes Tavares, tendo a mesma prontificada em colaborar com o município cabo-verdiano em vários sectores. As câmaras dos Mosteiros e Amadora vão trabalhar no desenvolvimento de parcerias em domínios com educação, água e saneamento, segundo o autarca cabo-verdiano.

Com o município de Entroncamento, geminado com Mosteiros, Carlos Fernandinho Teixeira e a vereadora da Educação, Equidade e Ação Comunitária, Maria Veiga, abordaram a questão do “mau ano agrícola” registado no município, tendo o autarca de Entroncamento mostrado solidário para com Mosteiros e garantiu que vai trabalhar com a sua irmã gémea no sentido de minimizar os efeitos do mau ano agrícola sobre as famílias.

Naquele município português, Carlos Fernandinho e a vereadora que o acompanha nesta deslocação visitaram alguns estabelecimentos educativos, culturais e de comércio. Outro município geminado com Mosteiros visitado pela delegação foi a de Azambuja onde a questão de mau ano agrícola e o plano municipal de mitigação que carece de financiamento para a sua implementação foram também analisados.

Segundo o presidente da Câmara dos Mosteiros, houve a demonstração de uma vontade dos dirigentes autárquicos de Azambuja em colaborar com os Mosteiros no sentido de driblar e minimizar os efeitos do mau ano agrícola.

Durante a visita, Carlos Fernandinho Teixeira analisou com o seu homólogo de Leiria a retoma do protocolo de cooperação e troca de boas práticas, abrangendo várias áreas de cooperação descentralizada, assinado em 2015 entre os presidentes dos municípios da região Fogo/Brava e das câmaras municipais que integram a Comunidade Intermunicipal de Leiria.

O protocolo abrange setores de agro negócio, turismo, actividades criativas, educação, formação, cultura, intermunicipalismo e desporto, e tem por objectivo reforçar as relações socioculturais e económicas entre as duas regiões e rentabilizar os recursos visando o desenvolvimento.

Igualmente assinou um acordo de cooperação com o Instituto Politécnico de Leiria abrangendo o intercâmbio de bibliografia técnica, científica e pedagógica, mobilidade de estudantes, técnicos e docentes, desenvolvimento de projectos e estudos, actualização do pessoal docente, técnico e administrativo, realização de eventos e prestação de serviços, de entre outras atividades.

No quadro do acordo, a Instituto Politécnico de Leiria concederá aos alunos do município dos Mosteiros dez vagas por ano nas condições de isenção da taxa de matrícula e redução em 50 por cento do valor da propina.