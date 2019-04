Câmara Municipal do Funchal vai “Des(a)fiar a Escola”

A Câmara Municipal do Funchal está a promover a 4.ª edição da Conferência “Des(a)fiar a Escola”, no próximo dia 30 de abril, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A conferência vai ter a presença do Vencedor do Global Teacher Prize Portugal em 2018, Jorge Teixeira, Nelson Dias, Empreendedor em Democracia Participativa e Consultor do Banco Mundial, Helena Ferro Gouveia, Jornalista e Especialista em Trauma de Guerra e Paulo Brazão, Professor Auxiliar da Universidade da Madeira.

O evento pretende debater a escola, desafiando toda a comunidade educativa para esta reflexão e dando visibilidade a diferentes experiências educativas que estejam a ser levadas a cabo no território.

Durante a conferência vai ser possível também abordar dois projetos de educação para o empreendedorismo, que estão, neste momento, a decorrer no Funchal: “Exploradores de Sonhos”, do Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania da Universidade Aberta, através do olhar de Jacinto Jardim (Universidade Aberta) e dos professores que o implementam diariamente no Funchal, e ainda o projeto da Instituição de Solidariedade Social Coração Delta, que vai ser apresentado por Dionísia Gomes e Carlos Pepê.

O painel vai contar ainda com propostas e perspetivas de crianças e jovens sobre a escola e o futuro, num desafio acolhido por alunos de dez escolas do 1.º ciclo do Funchal. Estes alunos vão apresentar “20 ideias para a escola do futuro”, e 5 jovens do 2.º ciclo do Ensino Básico vão procurar desafiar o futuro.

A conferência tem início marcado para as 9h30, com abertura do Presidente da CMF, Paulo Cafôfo, seguindo-se dois painéis dedicados à “reflexão sobre a educação, este ano focada especialmente em questões de cidadania e participação”, avança a Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação no Funchal.

As inscrições para a conferência têm o custam 5€ e podem ser feitas através do site da CMF ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.